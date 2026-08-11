«Родина» отреагировала на снятие «Яблока» с выборов в Госдуму: «Удовлетворены»

«Родина» приветствовала решение суда о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму

Партия «Родина» довольна решением Верховного суда РФ об отстранении партии «Яблоко» от участия в выборах в Госдуму. Об этом в интервью РИА Новости сообщил руководитель политической организации и депутат Алексей Журавлев.

«Партия „Родина“ и я лично весьма удовлетворены решением Верховного Суда о снятии федерального списка партии „Яблоко“ с выборов в Государственную Думу», — заявил парламентарий.

Журавлев заявил, что «Яблоко» на протяжении многих лет вела активную политическую деятельность в России, которая при этом сопровождалась нарушением законодательства. По его словам, «Родине» удалось «поймать ее за руку» в правилах агитации, вопросах авторских прав и выборов.

Политик также провел параллель с гипотетической ситуацией в США. Он уверен, что любая сила, выступающая за возврат Аляски — России, а Техаса — мексиканцам и получающая ресурсы из-за рубежа, не продержалась бы в американской политической системе и дня.

Ранее Верховный суд РФ отстранил «Яблоко» от участия в выборах в Государственную думу, ее федеральный список кандидатов снят с регистрации. Заявление об исключении организации было выдвинуто партией «Родина».

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