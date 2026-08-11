В Германии сообщили о росте интереса россиян к возвращению в страну

В Германии увеличивается число россиян, которые рассматривают возможность возвращения в Россию. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе посольства России в Берлине, комментарий приводит «РИА Новости».

В диппредставительстве отметили, что интерес к государственной программе добровольного переселения продолжает расти, несмотря на сложную геополитическую обстановку. В 2024 году посольство России в Берлине выдало 164 свидетельства, при этом с учетом членов семей участников программы в Россию переселились 378 человек. В 2025 году эти показатели составили 251 свидетельство и 482 человека соответственно. За период с января по июль 2026 года было оформлено уже 226 свидетельств, а общее число переселившихся составило 424 человека.

В российском посольстве подчеркнули, что для проживающих в Германии соотечественников, в том числе выходцев из бывшего СССР, наиболее удобным способом возвращения остается участие в государственной программе. Ее участники могут в упрощенном порядке оформить вид на жительство и получить российское гражданство.

О востребованности программы также свидетельствуют данные генконсульства России в Бонне. В 2025 году там оформили 631 свидетельство на 1517 человек. За первые шесть месяцев 2026 года было выдано 344 документа, которые охватывают 823 человека. За аналогичный период прошлого года эти показатели составляли 308 свидетельств и 729 человек.

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