«Это специально спланированная акция»: Волочкову сняли с рейса до Мальдив

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 3 954 0

В такой ситуации она оказалась не одна.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Богачев; 5-tv.ru

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Анастасия Волочкова прокомментировала снятие ее с рейса до Мальдив

Заслуженную артистку России Анастасию Волочкову сняли с рейса до Мальдив. О ситуации, которая приключилась с ней в аэропорту, российская балерина подробнее рассказала корреспонденту 5-tv.ru.

«Мы в аэропорту с директором. Мы приехали вовремя, сидели и ждали пока все люди зайдут, поскольку у нас уже были выкуплены определенные места. Мы подходим к стойке и нас не пускают на рейс, говорят, что вы на одну или две минуты задержались. Можете представить?» — сказала артистка.

Волочкова также обвинила сотрудников аэропорта в том, что они не объявили посадку на выход. Балерина подчеркнула, что ее и директора никто не предупредил.

«Я выкупила специальные билеты, специальные места для своих ног, которые нуждаются в отдыхе. Люди, я вам 30 концертов дала за три месяца, понимаете», — заявила она.

В такой ситуации оказалась не только Волочкова. По ее словам, сотрудники авиагавани также сняли с рейса граждан Таджикистана. При этом она сообщила, что в момент вспыхнувшего скандала ее чемодан с личными вещами успели найти и вытащить из самолета.

«Это добрый вечер! Это просто очень несправедливо. Я так устала, я летела отдохнуть. Такое ощущение, что это специально спланированная акция», — добавила Анастасия.

Ранее Волочкова сообщила, что после затопления квартиры суд обязал управляющую компанию выплатить ей пять миллионов рублей. Однако деньги артистка до сих пор не получила.

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