Достаем теплые вещи: волна холода накроет Москву

Синоптик Паршина: с четверга по субботу ожидаются самые холодные ночи

Резкое похолодание, надвигается на Москву, столбики термометров могут упасть до шести градусов тепла. Об этом РИА Новости сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Эксперт отметила, что жители и гости столицы столкнутся с самыми холодными ночами этого летнего периода. По ее словам, они придут в четверг и продлятся до субботы.

«Самые холодные ночи будут с четверга на пятницу и с пятницы на субботу. Температура воздуха ночью в эти дни может достигнуть от плюс шести до плюс 11 градусов тепла», — пояснила синоптик.

Паршина подчеркнула, что холодная погода наступит из-за надвигающегося на Москву скандинавского циклона, который принесет осадки и резкое снижение температуры уже в среды. При этом в субботу погода в городе начнет улучшаться, добавила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве прохладная погода сохранится до выходных. Кроме того, столицу накроют проливные дожди.

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