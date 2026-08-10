«Деловая девица»: Петросян показал повзрослевшую дочь

Петросян показал свежее фото трехлетней дочери Матильды

Народный артист РСФСР Евгений Петросян показал свежую фотографию с трехлетней дочерью Матильдой. Кадр публикует 7Дней.ru.

На снимке артист позирует вместе с дочерью. Девочка в розовом комбинезоне и солнечных очках повторила позу отца, широко расставив ноги.

Кадр быстро привлек внимание подписчиков юмориста. Они назвали девочку «деловой девицей», «милой хулиганкой» и «шкодной принцессой», а также пожелали Евгению Петросяну здоровья и долгих лет жизни.

Поклонники отдельно отметили семейное счастье артиста и поблагодарили его супругу Татьяну Брухунову за детей.

Роман Петросяна и Брухуновой начался, когда она работала его помощницей. В декабре 2019 года пара поженилась. У супругов двое детей — шестилетний сын Ваган и младшая дочь Матильда.

У Петросяна есть и старшая дочь Викторина от первого брака с балериной Беллой Кригер. Однако отношения с ней у него испортились после того, как во время развода она поддержала свою мачеху, заслуженную артистку России Елену Степаненко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Татьяна Брухунова называет Евгения Петросяна своим «волшебником». Супруга артиста призналась, что восхищается им за умение исполнять ее желания.

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