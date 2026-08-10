Путин прибыл с визитом в Новосибирск

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Новосибирск.

Известно, что визит главы государства связан с обсуждением региональных вопросов, а также тем, посвященных научно-техническому развитию. Путин проведет переговоры с руководством Новосибирской области, а также осмотрит основные объекты инфраструктуры региона.

До этого президент посетил столицу Бурятии Улан-Удэ, где провел заседание президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта и встретился с главой республики Алексеем Цыденовым.

Также российский лидер в онлайн-формате принял участи в церемонии ввода в эксплуатацию Ермаковского горно-обогатительного комбината. Кроме того, он пообщался с урбанистами и участниками проектов по формированию городской среды, занимающихся развитием Дальнего Востока.

Ранее Путин заявил о положительных тенденциях в сфере отечественного общественного транспорта. При этом он добавил, что к 2030 году планируется обновить около 85% автобусного парка в городах страны.

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