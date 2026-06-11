Память, батарея или перегрев: почему телефон начал зависать

Телефон может начать зависать из-за ресурсоемких приложений

Смартфон редко начинает тормозить «просто от старости». Обычно причина складывается из нескольких факторов: почти заполненная память, тяжелые приложения, перегрев, слабый интернет, ошибки после обновлений и изношенный аккумулятор.

Хорошая новость в том, что во многих случаях телефон можно заметно ускорить без ремонта и покупки нового устройства. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Не хватает свободной памяти

Одна из самых частых причин неисправности — переполненное хранилище. Когда в телефоне почти не остается свободного места, системе сложнее сохранять временные файлы, обновлять приложения, загружать фото и нормально работать с кэшем.

Мессенджеры, браузеры, фото, видео и скрытые файлы приложений постепенно занимают гигабайты, а пользователь замечает проблему только тогда, когда смартфон уже начинает зависать.

Что делать: удалить ненужные приложения, старые видео, дубликаты фото, загруженные файлы и особенно тяжелые папки мессенджеров. В Telegram и других приложениях стоит проверить разделы с хранилищем и очистить кэш. Это не удаляет переписки, если делать все через настройки приложения, но освобождает место, которое занимали временные медиафайлы.

Полезно оставить хотя бы несколько гигабайт свободной памяти. Если телефон постоянно работает «на нуле», проблемы будут возвращаться даже после перезагрузки.

Слишком много приложений

Современные смартфоны сами управляют оперативной памятью, поэтому вручную закрывать все приложения каждые пять минут не нужно. Но если на устройстве установлены десятки программ, часть из них может работать в фоне: обновлять данные, отправлять уведомления, отслеживать геолокацию, синхронизировать файлы и нагружать процессор.

Samsung в своей справке указывает, что медленная работа часто связана с перегрузкой оперативной памяти, большим количеством приложений, системными ошибками и нехваткой свободного места. Компания советует начать с перезагрузки, удаления лишних программ и проверки устройства в безопасном режиме, если тормоза сохраняются.

Что делать: удалить приложения, которыми вы давно не пользуетесь. Остальным ограничить фоновую активность, уведомления и доступ к геолокации, если они не нужны постоянно. Особенно стоит проверить игры, маркетплейсы, соцсети, VPN-сервисы и приложения с автозапуском.

Телефон перегревается

Если смартфон тормозит в жару, во время игр, съемки видео, зарядки или работы навигатора, причина может быть в перегреве. При высокой температуре устройство снижает производительность, чтобы защитить процессор и аккумулятор. Пользователь видит это как лаги, задержки, медленную камеру, тусклый экран или отказ заряжаться.

Что делать: снять плотный чехол, убрать телефон с солнца, закрыть тяжелые приложения, не играть во время зарядки и не держать устройство на панели автомобиля. Если смартфон сильно нагрелся, лучше дать ему спокойно остыть в тени. Класть его в холодильник не надо: резкий перепад температуры может привести к конденсату внутри корпуса.

Проблема не в телефоне, а в интернете

Иногда кажется, что смартфон тормозит, хотя на самом деле медленно работает сеть. Приложения долго открываются, лента не грузится, видео зависает, карты тупят — и создается ощущение, что виновато устройство.

Apple в русскоязычной справке отдельно указывает, что низкая производительность приложений может быть связана с перегрузкой сети, слабым подключением или постоянным переподключением к сотовым вышкам во время движения. В таком случае стоит проверить Wi-Fi, мобильную сеть и работу приложений в другом месте.

Что делать: переключиться с мобильного интернета на Wi-Fi или наоборот, включить и выключить авиарежим, перезагрузить роутер, проверить скорость сети и посмотреть, тормозят ли приложения без интернета. Если офлайн-меню и настройки открываются быстро, а зависают только соцсети, браузер и видео, проблема скорее в соединении.

Обновления могли усилить нагрузку

После обновления системы или крупных приложений телефон иногда начинает работать хуже. Это не всегда означает поломку. Новая версия может быть тяжелее, некоторое время система перестраивает файлы и индексы, а старому устройству просто сложнее тянуть свежий софт.

Что делать: подождать день-два и перезагрузить устройство. Если тормоза не проходят, проверить обновления приложений, удалить явно проблемные программы и посмотреть, не жалуются ли другие пользователи вашей модели на ту же версию прошивки.

На старых телефонах иногда лучше не ставить все необязательные обновления приложений подряд, если после них устройство явно не справляется.

Аккумулятор уже не держит нагрузку

Изношенная батарея может влиять не только на автономность, но и на производительность. Когда аккумулятор плохо держит пиковую нагрузку, устройство может снижать скорость работы, быстрее греться, внезапно выключаться или сильно тормозить на низком заряде.

Что делать: проверить состояние аккумулятора. На iPhone это можно сделать в настройках батареи. На Android часть производителей показывает состояние аккумулятора в фирменных приложениях или разделе обслуживания устройства. Если телефон старый, быстро разряжается, греется и тормозит одновременно, замена батареи иногда дает более заметный эффект, чем чистка памяти.

Вирусы и вредные приложения тоже возможны

На Android неисправности могут появиться после установки подозрительных APK-файлов, «ускорителей», чистильщиков, пиратских приложений или программ не из официального магазина. Такие приложения могут показывать рекламу, работать в фоне, собирать данные и нагружать систему.

Что делать: удалить сомнительные программы, проверить разрешения приложений, убрать неизвестные администраторы устройства и просканировать телефон встроенными средствами защиты. Не стоит устанавливать десятки «очистителей памяти»: многие из них сами становятся источником рекламы и лишней нагрузки.

Что реально помогает ускорить телефон

Начать стоит с простого: перезагрузить устройство. Это закрывает зависшие процессы и очищает временные сбои. Samsung прямо рекомендует перезагрузку как первый шаг, если телефон стал работать медленно.

Дальше нужно освободить память: удалить ненужные приложения, очистить кэш мессенджеров, перенести фото и видео в облако или на компьютер, убрать загруженные фильмы и старые файлы. Затем стоит проверить фоновые процессы, отключить лишние уведомления и автозапуск там, где это возможно.

Если неисправности начались после установки конкретного приложения, его лучше удалить и посмотреть, изменится ли работа устройства. На Android можно использовать безопасный режим: он запускает телефон без сторонних приложений и помогает понять, виновата ли одна из установленных программ. Такой способ также рекомендует Samsung.

Если ничего не помогает, остается сброс до заводских настроек. Но делать его нужно только после резервной копии фото, документов, контактов и чатов. Это крайняя мера, зато она убирает накопленные программные ошибки.

Когда пора не чистить, а менять устройство

Если телефону пять-шесть лет, памяти изначально мало, аккумулятор изношен, а приложения постоянно требуют новые версии, ускорить его надолго будет сложно. Можно облегчить систему, удалить лишнее и заменить батарею, но аппаратные ограничения никуда не исчезнут.

Особенно это касается моделей с небольшим объемом памяти. Устройства на 64 ГБ быстро забиваются файлами, особенно при активном использовании мессенджеров, фото и видео.

В таком случае честный вывод простой: если после чистки, перезагрузки, обновлений и сброса телефон все равно тормозит в базовых задачах, проблема уже не в «мусоре», а в ресурсе устройства.

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