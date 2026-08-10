Пожар, спровоцированный обломками БПЛА, привел к эвакуации с пляжа в Севастополе

Регион был атакован 15 украинскими беспилотниками.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Пожар, спровоцированный падением обломков украинских дронов, привел к эвакуации людей с пляжа «Инжир» в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев на своем канале в мессенджере МАКС.
Он уточнил, что упавшие части сбитых беспилотников привели к возгоранию леса рядом с местом отдыха людей.
«Возникло два очага возгорания. Спасатели и работники лесхоза эвакуируют людей с кемпинга на пляже Инжир. Ситуация под контролем. На месте работают все необходимые службы», — добавил Развожаев.
Он также отметил, что в результате падения фрагментов дронов ВСУ недалеко от Фиолентовского шоссе были повреждены четыре автомобиля.
Всего силами ПВО России и мобильными огневыми группами были перехвачены 15 беспилотников противника. Большая часть из них сбита над морем в отдалении от берега.
По предварительной информации, в результате атаки украинских боевиков никто не пострадал.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате ночной массированной атаки вражеских дронов на Белгород погибло шесть человек. Кроме того, пострадали 25 местных жителей, в том числе двое несовершеннолетних.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 10 авг
- Один из беспилотников ударил по хостелу в Нижнекамске, погибли девять человек
- 10 авг
- Семьям погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск выплатят по два миллиона рублей
- 10 авг
- Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Нижнекамск выросло до 75 человек
- 10 авг
- СК возбудил дело о теракте в связи с атакой украинских БПЛА на Нижнекамск
- 10 авг
- Количество погибших в результате атаки дронов на Нижнекамск увеличилось до 13
- 10 авг
- В Нижнекамске после атаки беспилотников открыли горячую линию
- 10 авг
- Мирошник назвал атаку на Нижнекамск военным преступлением
- 10 авг
- В Нижнекамске 12 человек погибли и 39 пострадали в результате атаки БПЛА
- 10 авг
- Траур после атаки: что известно об ударе БПЛА ВСУ по Нижнекамску
- 10 авг
- Массированная атака с воздуха: средства ПВО за ночь уничтожили 456 дронов ВСУ
Читайте также
56%
Нашли ошибку?