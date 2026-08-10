Пожар, спровоцированный обломками БПЛА, привел к эвакуации с пляжа в Севастополе

Пожар, спровоцированный падением обломков украинских дронов, привел к эвакуации людей с пляжа «Инжир» в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев на своем канале в мессенджере МАКС.

Он уточнил, что упавшие части сбитых беспилотников привели к возгоранию леса рядом с местом отдыха людей.

«Возникло два очага возгорания. Спасатели и работники лесхоза эвакуируют людей с кемпинга на пляже Инжир. Ситуация под контролем. На месте работают все необходимые службы», — добавил Развожаев.

Он также отметил, что в результате падения фрагментов дронов ВСУ недалеко от Фиолентовского шоссе были повреждены четыре автомобиля.

Всего силами ПВО России и мобильными огневыми группами были перехвачены 15 беспилотников противника. Большая часть из них сбита над морем в отдалении от берега.

По предварительной информации, в результате атаки украинских боевиков никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате ночной массированной атаки вражеских дронов на Белгород погибло шесть человек. Кроме того, пострадали 25 местных жителей, в том числе двое несовершеннолетних.

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