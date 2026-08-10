В Нижнекамске 12 человек погибли и 39 пострадали в результате атаки БПЛА
На месте происшествия работаю оперативные службы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Нижнекамске 12 человек погибли и 39 пострадали в результате атаки БПЛА. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба главы Татарстана.
Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что утром 10 августа Нижнекамск в Татарстане подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В результате налета погибли люди, также сообщалось о пострадавших.
По предварительной информации, удары пришлись не только по промышленным предприятиям, но и по гражданским объектам. Точное число погибших и раненых власти на тот момент не называли.
После произошедшего глава Татарстана Рустам Минниханов объявил в республике траур. Угроза новых атак беспилотников сохранялась в восьми городах региона: Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге, Альметьевске, Бугульме, Заинске, Лениногорске и Чистополе.
Новость дополняется.
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