В Нижнекамске 12 человек погибли и 39 пострадали в результате атаки БПЛА

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Срочная новость 9 837 0

На месте происшествия работаю оперативные службы.

Сколько человек погибло в результате атаки ВСУ на Нижнекамск

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Нижнекамске 12 человек погибли и 39 пострадали в результате атаки БПЛА. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что утром 10 августа Нижнекамск в Татарстане подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В результате налета погибли люди, также сообщалось о пострадавших.

По предварительной информации, удары пришлись не только по промышленным предприятиям, но и по гражданским объектам. Точное число погибших и раненых власти на тот момент не называли.

После произошедшего глава Татарстана Рустам Минниханов объявил в республике траур. Угроза новых атак беспилотников сохранялась в восьми городах региона: Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге, Альметьевске, Бугульме, Заинске, Лениногорске и Чистополе.

Новость дополняется.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
10 авг
Один из беспилотников ударил по хостелу в Нижнекамске, погибли девять человек
10 авг
Семьям погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск выплатят по два миллиона рублей
10 авг
Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Нижнекамск выросло до 75 человек
10 авг
СК возбудил дело о теракте в связи с атакой украинских БПЛА на Нижнекамск
10 авг
Количество погибших в результате атаки дронов на Нижнекамск увеличилось до 13
10 авг
В Нижнекамске после атаки беспилотников открыли горячую линию
10 авг
Мирошник назвал атаку на Нижнекамск военным преступлением
10 авг
Траур после атаки: что известно об ударе БПЛА ВСУ по Нижнекамску
10 авг
Пожар, спровоцированный обломками БПЛА, привел к эвакуации с пляжа в Севастополе
10 авг
Массированная атака с воздуха: средства ПВО за ночь уничтожили 456 дронов ВСУ
+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
82.17
0.76 94.84
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:40
Сдержал слово: Владимир Путин прилетел в Бурятию по приглашению восьмиклассника
18:35
VK улучшил рекомендации с помощью искусственного интеллекта
18:30
Защита от солнца и омоложение: чем полезны помидоры для кожи
18:25
«Замечательный знак»: в Московском зоопарке родилась еще одна капибара
18:18
Путин призвал учитывать потребности многодетных семей в работе транспорта
18:10
Свадьбы не будет! Без JONY: певец удивил поклонницу в Анапе

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иран поймал нефть на Ормуз
МРОТ в России может взлететь до 50 тысяч рублей: как это повлияет на зарплаты россиян
Проникновение в жилье: мошенники получают биометрию россиян под видом полицейских
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео