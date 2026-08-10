Траур после атаки: что известно об ударе БПЛА ВСУ по Нижнекамску

В результате удара БПЛА ВСУ по Нижнекамску погибли и пострадали люди

Утром 10 августа Нижнекамск в Татарстане подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В результате ударов есть погибшие и пострадавшие. После случившегося глава республики Рустам Минниханов объявил в регионе траур.

Что произошло в Нижнекамске

Атака БПЛА на Нижнекамск произошла утром 10 августа. По предварительной информации, беспилотники были направлены не только на промышленные предприятия города — под удар попали и гражданские объекты.

Известно, что в результате налета погибли люди, также есть пострадавшие. При этом власти пока не сообщали точное количество жертв и раненых.

В Татарстане объявили траур

После сообщений о погибших Рустам Минниханов принял решение объявить в республике траур. Глава Татарстана выразил поддержку жителям Нижнекамска на фоне произошедшего.

«В Татарстане решением Рустама Минниханова объявлен траур по погибшим в Нижнекамске. Сегодня утром на республику была совершена жестокая атака вражеских БПЛА. <…> Нижнекамцы, весь Татарстан с вами», — написал он.

На фоне произошедшего угроза новых атак беспилотников сохраняется сразу в восьми городах Татарстана. Соответствующий режим продолжает действовать в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге, Альметьевске, Бугульме, Заинске, Лениногорске и Чистополе.

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