Извержение вулкана Йеллоустона грозит мировым голодом

Климатолог Даль: извержение Йеллоустона грозит мировым голодом

Извержение Йеллоусонского гиганта способно спровоцировать массовые неурожаи и привести к голоду в мировом масштабе. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление вице-президента центра Climate Central, климатолога Кристины Даль.

Специалист подчеркнула, что климатические аномалии, вызванные подобными природными катастрофами, крайне быстро отражаются на сельском хозяйстве. В качестве исторического примера Даль привела извержение вулкана Тамбора, после которого нехватка еды затронула сразу несколько континентов.

Она отметила, что современная система обеспечения продовольствием стала более глобальной и взаимосвязанной. Однако это не делает ее менее уязвимой перед резкими переменами погоды.

«Климатические изменения способны очень быстро повлиять на урожай. Например, жара и засуха в России в 2010 году привели к масштабным потерям урожая», — добавила климатолог.

Поводом для беспокойства стали недавние подземные толчки в районе американской кальдеры. В июле там было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3, которое стало самым мощным за последние месяцы. Ему предшествовала серия из 11 более мелких сейсмических событий.

Несмотря на то, что за последние два миллиона лет Йеллоустон пережил три масштабных извержения, Геологическая служба США пока оценивает риски как минимальные. Тем не менее, некоторые исследователи полагают, что вулкан может находиться в более активной фазе, чем считалось ранее. Это требует пристального внимания международного научного сообщества.

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