Умер бывший тренер сборной США по баскетболу Дон Нельсон

Он признан одним из лучших наставников в истории НБА.
Фото: © Getty Images/Ronald Martinez
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Умер пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и бывший главный тренер сборной США Дон Нельсон. Об этом сообщил спортивный журналист Марк Стейн на своей странице в социальных сетях.
Публикуя грустную новость он процитировал членов семьи Нельсона.
«В воскресенье утром наш любимый муж, папа, дедушка и прадед Дон Нельсон мирно отправились к Господу, окруженный своей любящей семьей», — отметили близкие спортсмена.
Сердце баскетболиста остановилось 9 августа на 87-м году жизни.
За годы своей спортивной карьеры он играл за «Чикаго Зефирс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон», в составе которых и стал пятикратным чемпионом НБА.
В дальнейшем он переквалифицировался в тренеры. Работал с такими командами, как: «Милуоки», «Голден Стэйт», «Нью-Йорк» и «Даллас». Кроме того, он тренировал национальную сборную США. Под его наставничеством Штаты выиграли чемпионат мира в 1994 году.
Нельсон трижды признавался лучшим тренером сезона. Он регулярно входит в различные списки выдающихся тренеров по баскетболу в истории НБА. Занимает второе место по количеству побед в регулярном сезоне среди всех тренеров в истории ассоциации.
В 2012 году Дон Нельсон был введен в Зал славы баскетбола.
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