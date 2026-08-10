Дешево, но вкусно: шеф-повар раскрыл три способа приготовить путассу

Путассу стала самой доступной рыбой в России

Путассу стала самой доступной рыбой в России: в июле ее средняя отпускная цена составила 82 рубля за килограмм. Однако низкая стоимость не мешает ей быть нежной и вкусной при правильном приготовлении, об этом Life.ru рассказал шеф-повар и партнер Рыбного союза Евгений Мещеряков.

«Главный секрет — не пересушить. Мясо у путассу нежное и достаточно постное, поэтому длительная жарка или запекание могут сделать его сухим», — отметил специалист.

Шеф-повар советует самый простой способ приготовления: обжарить филе в муке или легкой панировке до золотистой корочки, а затем несколько минут довести под крышкой. Для вкуса можно добавить сливочное масло, чеснок, лимон и свежую зелень.

Еще один вариант — запечь путассу в духовке. Рыбу можно приготовить вместе с луком и морковью, добавив сметанный или сливочный соус. Такой соус поможет сохранить сочность мяса.

Из путассу также можно сделать рыбные котлеты. Для этого филе смешивают с луком, размоченным белым хлебом и небольшим количеством сливочного масла, а затем добавляют специи и зелень.

«В конечном счете, вкус рыбы определяет не ее цена, а качество сырья, свежесть и техника приготовления. И путассу — отличный пример того, как из доступного продукта можно сделать действительно достойное блюдо», — говорит Евгений Мещеряков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с 1 сентября в детских садах и школах введут как минимум два рыбных дня в неделю. Роспотребнадзор рекомендует включать в меню нежирные сорта рыбы, например треску, а также запеченные и тушеные блюда, рыбные котлеты, супы и запеканки с морепродуктами.

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