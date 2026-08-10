«И поделом»: Путин высказался о критике в адрес чиновников

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 59 0

Президент России призвал работать ради результата.

Путин объяснил критику чиновников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин: чиновников, как правило, все ругают, и поделом

Чиновников часто ругают, нередко эта критика бывает справедливой. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на встрече с урбанистами в Бурятии.

Участник встречи рассказал президенту, что однажды пришел в мэрию со своим предложением и получил положительную реакцию от чиновников. По его словам, представители власти поддержали инициативу и помогли с ее реализацией.

Путин отметил, что такой подход со стороны чиновников заслуживает благодарности.

«Приятно было услышать, что у вас появилась идея, вы с этой идеей пришли к местным властям, и те положительно отреагировали. Чиновников, как правило, все ругают, и поделом», — высказался президент.

При этом глава государства подчеркнул, что руководители не должны рассчитывать только на похвалу за свою работу. По его словам, главная задача чиновников — решать проблемы людей и добиваться конкретного результата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поддержал стремление молодых людей оставаться жить в родных городах и селах. Президент отметил, что для этого готовится программа по улучшению качества жизни миллионов россиян.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
82.17
0.76 94.84
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:55
Кормят «консервами»: как ВСУ снимают фейковые видео о ситуации в Дружковке
18:50
«Потомок выродка»: задавший Зеленскому вопрос про «убийство русских» оказался внуком нациста
18:45
Метеоролог рассказал, будет ли в Москве и Петербурге бабье лето
18:40
Сдержал слово: Владимир Путин прилетел в Бурятию по приглашению восьмиклассника
18:35
VK улучшил рекомендации с помощью искусственного интеллекта
18:30
Защита от солнца и омоложение: чем полезны помидоры для кожи

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иран поймал нефть на Ормуз
МРОТ в России может взлететь до 50 тысяч рублей: как это повлияет на зарплаты россиян
Проникновение в жилье: мошенники получают биометрию россиян под видом полицейских
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео