«И поделом»: Путин высказался о критике в адрес чиновников

Путин: чиновников, как правило, все ругают, и поделом

Чиновников часто ругают, нередко эта критика бывает справедливой. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на встрече с урбанистами в Бурятии.

Участник встречи рассказал президенту, что однажды пришел в мэрию со своим предложением и получил положительную реакцию от чиновников. По его словам, представители власти поддержали инициативу и помогли с ее реализацией.

Путин отметил, что такой подход со стороны чиновников заслуживает благодарности.

«Приятно было услышать, что у вас появилась идея, вы с этой идеей пришли к местным властям, и те положительно отреагировали. Чиновников, как правило, все ругают, и поделом», — высказался президент.

При этом глава государства подчеркнул, что руководители не должны рассчитывать только на похвалу за свою работу. По его словам, главная задача чиновников — решать проблемы людей и добиваться конкретного результата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поддержал стремление молодых людей оставаться жить в родных городах и селах. Президент отметил, что для этого готовится программа по улучшению качества жизни миллионов россиян.

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