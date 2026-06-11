Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 40 0

У политика возникли разногласия с Министерством финансов по вопросу спонсирования армии.

Почему министр обороны Великобритании подал в отставку

Фото: legion-media/Alamy Live News

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Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку из-за разногласий по вопросу финансирования армии. Про свое решение он сообщил в письме премьер-министру страны Киру Стармеру, опубликованном в соцсети X.

В послании Хили заявил, что Министерство финансов не выделило военному ведомству достаточно средств для выполнения обязательств по укреплению обороноспособности страны. По его словам, он не смог согласиться с планом, который не дает вооруженным силам необходимых ресурсов, поэтому у него не осталось другого выхода, кроме ухода с должности.

«У меня не осталось другого выбора, кроме как подать в отставку», — отмечалось в письме.

Джон Хили занимал пост министра обороны Великобритании с 5 июля 2024 года. Он представляет Лейбористскую партию и выступал за увеличение военных расходов, продолжение поддержки Украины, развитие сотрудничества по линии НАТО, а также сохранение британского ядерного сдерживания.

Одним из заметных направлений его работы стали реформы в оборонной сфере. Хили объявил о мерах, которые должны были усилить контроль за расходами, сократить дублирование процессов и повысить ответственность в системе управления обороной в феврале 2025 года.

В числе предложений Хили была новая структура подотчетности в британской обороне. Предполагалось, что перед министрами будут отвечать четыре ключевых руководителя: постоянный секретарь, начальник штаба обороны, глава ядерного управления обороны и новый директор по вооружениям.

Также планировалось изменить финансовое управление в Министерстве обороны. Реформы должны были сократить лишние расходы и сделать ведомство более эффективным в использовании бюджетных средств. Так, число основных распорядителей средств хотели уменьшить с десяти до четырех.

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