Число жертв землетрясений в Венесуэле увеличилось до 6301

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 36 0

Спасены 6 462 человека.

Фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria

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В результате землетрясений в Венесуэле погибли 6 301 человек, еще тысячи пострадавших проходят лечение в больницах.

О количестве жертв сообщил спикер Национальной ассамблеи боливарианской республики Хорхе Родригес.

«Погибших: 6 301», — говорится в его публикации.

По данным спикера, спасены 6 462 человека, а медицинская помощь в больницах оказывается более чем 73 тысячам пострадавших. Стихийное бедствие также привело к повреждению десятков тысяч зданий. Специалисты обследовали свыше 53 тысяч объектов, а оставшимся без жилья передали 287 домов.

Землетрясения произошли в Венесуэле 24 июня. Эпицентр находился в 60 километрах к северо-западу от города Валенсия и в 28 километрах к северо-востоку от Сан-Фелипе.

МЧС России сообщило, что по поручению президента РФ Владимира Путина в Венесуэлу доставили 22 тонны гуманитарной помощи для жителей, пострадавших в результате природного катаклизма.

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