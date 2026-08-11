«Анастасия Волочкова, пройдите на посадку!»: как балерине сорвали отдых на Мальдивах

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 78 0

Ущерб от действий балерина оценила в 300 тысяч рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Анастасия Волочкова: об окончании посадки сотрудники аэропорта не сказали

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова рассказала новые детали инцидента в аэропорту, из-за которого она не смогла улететь на Мальдивы. Подробностями она поделилась в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

По словам балерины, она находилась возле выхода на посадку, где в этот момент ее окружили поклонники. Артистка утверждает, что ждала, пока все пассажиры сядут в самолет, однако сотрудники авиакомпании не объявляли о завершении процесса.

«Ничего об окончании посадки никто не объявил. Никто ничего не сказал. Я за углом сидела, но дело в том, что меня атаковали поклонники. Все со мной фотографировались, я никому не отказываю. Я за уголочек села, чтобы подождать, пока все зайдут в самолет», — сказала она.

Волочкова узнала об окончании посадки только после того, как она подошла к стойке. При этом она еще раз подчеркнула, что никаких сообщений о закрытии посадки не было.

«Я не требую к себе особого внимания, чтобы объявляли „Анастасия Волочкова! Пройдите на посадку“. Просто заканчивается посадка, хорошо. Но тут другая ситуация», — считает артистка.

При этом сотрудники авиакомпании в ответ на это предложили ей приобрести новые билеты, за которые она заплатила 300 тысяч рублей. Волочкова добавила, что эта поездка на Мальдивы должна была стать 29-й в ее жизни.

Чемодан, который балерина долго не могла найти после случившегося, ей вернули после долгих поисков. Однако ее директор, с которым звезда собиралась провести отпуск, пожаловался на появление грязи, хотя багаж был чистым.

Скандал с Волочковой случился 10 августа. Артистку и ее партнера не пустили на рейс на Мальдивы из-за задержки. Кроме нее, в аналогичной ситуации оказались иностранные граждане.

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