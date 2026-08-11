В Серпухове ищут пропавшего у Оки 12-летнего ребенка

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 21 0

К поисковой операции привлекли водолазов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

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В подмосковном Серпухове начались поиски 12-летнего ребенка, который пропал в районе реки Оки.

О происшествии 10 августа сообщили оперативные службы. По предварительным данным, ребенок мог утонуть, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомств.

«В районе Оки в Серпухове пропал 12-летний ребенок. По предварительным данным, утонул», — говорится в сообщении оперативных служб.

К поисковой операции привлекли водолазов. Специалисты обследуют акваторию реки, а также прилегающую к ней территорию.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинградской области нашли тело пропавшего девятилетнего мальчика. Ребенка обнаружили 7 августа в озере Танковом в трех километрах от дома в Ломоносовском районе. По предварительным данным, смерть наступила в результате утопления. Известно, что ранее мальчик уже уходил из дома один, однако тогда его удалось быстро найти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

 

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В Серпухове ищут пропавшего у Оки 12-летнего ребенка

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