«Обманом удалила слюнные железы»: Джипси Роуз рассказала об издевательствах матери

People: мать обманом заставила врача удалить Джипси Роуз слюнные железы

Джипси Роуз Бланчард вновь заговорила о годах жизни с матерью Ди Ди, которую подозревали в делегированном синдроме Мюнхгаузена. В подкасте Пола Брансона We Need to Talk она рассказала о медицинских манипуляциях, контроле, онлайн-эксплуатации в подростковом возрасте и ночи убийства, после которой сама оказалась в тюрьме. Об этом сообщило

История Джипси Роуз стала известна всему миру после смерти ее матери в 2015 году. Долгое время окружающие считали девушку тяжело больной: она передвигалась в инвалидной коляске, получала ненужное лечение, проходила через процедуры и операции. Позже выяснилось, что многие диагнозы были выдуманы или навязаны матерью.

Как мать добилась удаления слюнных желез

Одним из самых жестоких эпизодов Джипси назвала операцию по удалению слюнных желез. По ее словам, Ди Ди специально использовала обезболивающий гель перед визитами к врачу, чтобы вызвать у дочери сильное слюнотечение.

«Мама наносила мне гель перед приемом у врача, чтобы я пускала слюни», — рассказала Бланчард.

После этого врач, увидев «чрезмерное слюнотечение», предложил хирургическое решение. В итоге Джипси удалили железы, которые отвечают за выработку слюны.

По словам Бланчард, последствия этой операции она ощущает до сих пор. Из-за изменений в работе слюноотделения ей приходится постоянно прочищать горло.

Врач заподозрил правду

Джипси также рассказала, что однажды один из врачей заподозрил у ее матери делегированный синдром Мюнхгаузена.

По словам Бланчард, специалист сделал соответствующую пометку в медицинских документах. Однако Ди Ди после каждого приема просила копии записей врачей. Джипси предполагает, что мать увидела эту запись и больше не привела ее к этому специалисту.

«Этот врач написал в медицинской карте: «подозрение на делегированный синдром Мюнхгаузена у матери», — рассказала она.

Болезни, которых не было

Ди Ди Бланчард годами убеждала окружающих, что ее дочь страдает тяжелыми заболеваниями. Она говорила о раке, инвалидности, судорогах и других диагнозах.

Джипси брили голову, чтобы она выглядела как ребенок после химиотерапии, а также заставляли пользоваться инвалидной коляской, хотя она могла ходить.

Бланчард подвергалась ненужным медицинским процедурам, а мать ложно заявляла, что у дочери рак. Ди Ди также контролировала общение Джипси с окружающими и часто говорила за нее на приемах у врачей.

«Я находила в интернете хищников»

В подкасте Джипси рассказала и о подростковом периоде. По ее словам, мать была категорически против мужчин и отношений, но именно из-за тотального контроля у девушки росло любопытство.

«Мама была очень против мужчин. Она хотела, чтобы я стала монахиней, хотя я никогда не говорила, что хочу этого», — вспоминала Джипси.

По словам Бланчард, из-за отсутствия самостоятельности она начала искать общения в интернете. Там, как она признается, ей попадались взрослые мужчины с опасными намерениями.

«Я заходила в интернет и находила там извращенцев. Я делала вещи, которыми не горжусь, например, раздевалась перед незнакомцами», — призналась она.

Джипси отметила, что тогда не воспринимала происходящее как опасность и не понимала, насколько уязвимой была.

Сообщник, которого она встретила онлайн

Именно в интернете Джипси познакомилась с Николасом Годеджоном. Позже он стал ее парнем и соучастником убийства Ди Ди Бланчард.

В июне 2015 года Годеджон пришел в дом Бланчардов. По словам Джипси, она сообщила ему, когда мать уснула, передала нож и по его требованию спряталась в ванной.

Ди Ди была убита в спальне.

Годеджон получил пожизненный срок без права на условно-досрочное освобождение. Джипси признала вину в убийстве второй степени и была приговорена к десяти годам лишения свободы. В тюрьме она провела восемь лет и вышла на свободу в 2023 году.

Что Ди Ди спросила перед смертью

В новом интервью Джипси вспомнила последние минуты жизни матери. Она рассказала, что слышала крики из спальни и была парализована страхом.

«Я слышала крики. Это был ужасный звук. Это был крик, это был шок», — рассказала Бланчард.

По ее словам, ей показалось, что мать спросила Годеджона, кто он такой. Позже эта деталь, как утверждает Джипси, всплывала и в показаниях самого Годеджона.

«Я почти уверена, что слышала: «Кто ты?» — сказала она.

По словам Бланчард, ответ Годеджона был пугающим.

«И он ответил: «Я смерть», — рассказала Джипси.

Она также призналась, что слышала, как мать звала ее по имени, и хотела помочь, но не смогла пошевелиться.

Семья Годеджона считала, что его использовали

После убийства родители Николаса Годеджона говорили, что были потрясены поступком сына. Его мать Стефани Голдаммер, по данным People, признавалась полиции, что не могла поверить в произошедшее, хотя знала о сильной влюбленности Николаса в Джипси.

Отец Годеджона Бобби позже заявлял, что, по его мнению, Джипси использовала его сына. При этом сам Николас называл ее своей «родственной душой» и вспоминал дни вокруг убийства как одни из самых значимых в своей жизни.

Стефани Голдаммер умерла в 2021 году. Бобби Годеджон продолжал говорить, что после приговора сына его жизнь полностью изменилась.

Жизнь после тюрьмы

После освобождения Джипси Роуз активно рассказывает о пережитом, участвует в интервью и документальных проектах. Она признает свою роль в убийстве матери и говорит, что могла получить гораздо более суровое наказание.

«Если бы я провела остаток жизни в тюрьме, это было бы справедливо за совершенное преступление», — сказала Бланчард.

Сейчас Джипси пытается строить новую жизнь. Однако каждое ее новое интервью снова возвращает общество к сложному вопросу: где проходит граница между жертвой многолетнего насилия и человеком, который сам стал участником преступления.

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