Фанаты «Црвены Звезды» развернули баннер против визита Зеленского в Сербию

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 5 458 0

Перфоманс сопровождался кричалкой: «Сербы и русские — братья навек».

Фото, видео: Reuters/Marko Djurica; facebook.com/redstarfamily; 5-tv.ru

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Фанаты сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» развернули плакат против визита президента Украины Владимира Зеленского в Сербию. Это произошло во время матча команды с «Нови-Пазаром».

На трибунах появился баннер с надписью: «Пока вы развлекаете нацистов в Белграде, сербы истекают кровью в распятом Косово».

Кроме того, на кадрах с матча заметны российские флаги. Болельщики также скандировали: «Сербы и русские — братья навек».

Матч прошел в день визита Зеленского в Белград. Президент Украины встретился с сербским лидером Александром Вучичем.

Для фанатов белградского клуба связь с Россией имеет давнюю историю: более 20 лет они поддерживают дружеские отношения с болельщиками московского «Спартака».

История этой дружбы началась в 1999 году. Тогда «Спартак» приехал в Белград на матч с «Партизаном» — соперником «Црвены Звезды». После победы москвичи отправились на игру белградской команды против азербайджанского «Нефтчи».

Болельщики «Црвены Звезды» заметили у стадиона знакомые красно-белые цвета и приняли гостей из Москвы как своих. Российских фанатов пригласили в фан-клуб и даже накрыли для них стол.

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