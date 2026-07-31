Открытый бассейн появился на улице Бориса Пастернака в Москве

В Новомосковском административном округе Москвы открылся новый бассейн под открытым небом. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина и правительства столицы.

Зона для купания заработала в конце июля на улице Бориса Пастернака. На территории установили две чаши: большую глубиной 1,4 метра и малую — 0,6 метра. Одновременно отдыхать у воды могут более 100 человек.

Посещение бассейна организовано по сеансам. Первый начинается в 09:00 и длится полтора часа. Далее проходят три трехчасовых сеанса с техническими перерывами, а последний стартует в 18:00. Работа площадки завершается в 21:00.

Билеты доступны через сервис «Мосбилет». В будние дни стоимость для взрослых начинается от 400 рублей. Для детей и льготных категорий посетителей действуют специальные тарифы. В стоимость входят шезлонги, зонты, душевые и санитарные зоны.

На прилегающей территории также работают площадки для игры в падел. В пункте проката посетители могут взять спортивный инвентарь, а сама зона открыта ежедневно с 09:30 до 21:00.

Новая площадка стала 14-м бассейном на фестивальных территориях «Московских сезонов», которые работают в рамках проекта «Лето в Москве».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве продолжается комплексное благоустройство Екатерининского парка, которое планируют завершить в этом году. После обновления на территории появятся новые зоны отдыха, спортивные площадки и объекты для семейного досуга.

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