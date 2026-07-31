Семь человек пострадали в результате удара ВСУ по Каховке в Херсонской области

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 43 0

Один из раненых находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Сколько раненых в результате удара ВСУ по Каховке

Фото: Telegram/Павел Филипчук Глава округа/filipchukp

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В результате серии атак по микрорайону Светлово в Каховке Херсонской области пострадали семь человек. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

«Украинские боевики атаковали центр Светлово: пострадали семь человек», — написал он в личном блоге.

По словам Филипчука, первый удар пришелся по второму этажу почтового отделения. В здании выбило окна и были повреждены помещения. Пострадал мужчина 1974 года рождения, получивший минно-взрывную травму и осколочное ранение головы. После оказания первой помощи в Каховской центральной районной больнице его отпустили домой.

Когда глава округа прибыл на место происшествия, чтобы осмотреть последствия атаки и пообщаться с сотрудниками почты и местными жителями, произошел второй удар. Под обстрел попала центральная улица микрорайона, где в этот момент жители продавали овощи, фрукты и мед. Пострадали двое мужчин и две женщины. У них диагностировали минно-взрывные травмы и акубаротравмы. Кроме того, были повреждены четыре легковых автомобиля и микроавтобус.

Менее чем через час, по словам Филипчука, вновь был нанесен удар по зданию почтового отделения. Оно оказалось разрушено. Еще два человека пострадали: одного в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, второй получил ранение руки.

«Всем оказали первую помощь. Украина в очередной раз подтвердила, что является государством-террористом. Украинские националисты вели корректировку огня и прекрасно знали, что бьют по гражданским. Они и были главной целью украинских боевиков. Слава богу все живы», — написал глава округа в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Донецк, подвергся атаке ВСУ. В результате удара пострадали не менее восьми человек, один из раненых был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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