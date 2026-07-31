Четыре человека пострадали в результате удара ВСУ по рынку в Херсонской области

Всех раненых госпитализировали в местную больницу. Врачи борются за их жизнь.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
ВСУ дважды ударили по рынку в Херсонской области, ранены четыре человека
Боевики киевского режима при помощи дронов дважды нанесли удар по району рядом с рынком в Каховке Херсонской области. Об этом ТАСС сообщили местные власти.
В администрации округа пояснили, что противник — Вооруженные силы Украины (ВСУ) — атаковал центральную улицу микрорайона Светлово. Рядом с этим местом находится не только стихийный рынок, но и отделение почты. В результате ранения, по предварительным данным, получили четыре человека.
Один пострадавший в момент атаки украинских беспилотников находился у отделения почты. Он получил легкое ранение. Оставшиеся трое граждан в момент прилета БПЛА были на стихийном рынке. В администрации уточнили, что они также получили ранения. Погибших нет.
«Никаких военных здесь не было, люди продавали свои товары», — сказал собеседник агентства.
Всех пострадавших госпитализировали в местную больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.
Кроме того, в результате атаки дронов ВСУ повреждения получили четыре гражданских авто и микроавтобус.
Ранее киевские боевики также нанесли массированный удар по автобусу в ДНР. В результате пострадали восемь человек. Один из раненых находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 31 июл
- Мирный житель пострадал при обстреле села Углово в Белгородской области
- 31 июл
- Силы ПВО уничтожили 371 украинский беспилотник над регионами России за ночь
- 31 июл
- Пожар вспыхнул на предприятии ТЭК после удара дронов ВСУ по Волгограду
- 30 июл
- Один человек погиб и трое пострадали в результате атак украинских дронов на ДНР
- 30 июл
- Силы ПВО уничтожили 59 дронов ВСУ над регионами России за 12 часов
- 30 июл
- Пожар в логистическом центре в Пензе после атаки БПЛА локализовали
- 30 июл
- Огонь на складе в Пензенской области охватил 62 тысячи квадратных метров: есть пострадавшие
- 30 июл
- Портовая инфраструктура повреждена в результате атаки беспилотников ВСУ на Кубани
- 30 июл
- Силы ПВО России сбили 258 украинских беспилотников за ночь
- 29 июл
- После атаки дронов ВСУ в Рязанской области госпитализированы шесть человек
Читайте также
73%
Нашли ошибку?