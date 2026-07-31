Четыре человека пострадали в результате удара ВСУ по рынку в Херсонской области

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 47 0

Всех раненых госпитализировали в местную больницу. Врачи борются за их жизнь.

ВСУ атаковали стихийный рынок в Херсонской области 31 июля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

ВСУ дважды ударили по рынку в Херсонской области, ранены четыре человека

Боевики киевского режима при помощи дронов дважды нанесли удар по району рядом с рынком в Каховке Херсонской области. Об этом ТАСС сообщили местные власти.

В администрации округа пояснили, что противник — Вооруженные силы Украины (ВСУ) — атаковал центральную улицу микрорайона Светлово. Рядом с этим местом находится не только стихийный рынок, но и отделение почты. В результате ранения, по предварительным данным, получили четыре человека.

Один пострадавший в момент атаки украинских беспилотников находился у отделения почты. Он получил легкое ранение. Оставшиеся трое граждан в момент прилета БПЛА были на стихийном рынке. В администрации уточнили, что они также получили ранения. Погибших нет.

«Никаких военных здесь не было, люди продавали свои товары», — сказал собеседник агентства.

Всех пострадавших госпитализировали в местную больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.

Кроме того, в результате атаки дронов ВСУ повреждения получили четыре гражданских авто и микроавтобус.

Ранее киевские боевики также нанесли массированный удар по автобусу в ДНР. В результате пострадали восемь человек. Один из раненых находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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