Пекло или грозы? Какая погода ждет Москву на длинных выходных

Жителям столицы придется держать наготове не только солнечные очки, но и зонтики.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
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Метеоролог Макарова: в субботу в Москву придет долгожданная прохлада
В Москве праздничные выходные с 12 по 14 июня начнутся со зноя, который к концу недели сменится мощными ливнями и грозами. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
В пятницу, в День России, воздух прогреется до плюс 31-33 градусов. Однако наслаждаться безоблачным небом долго не получится — уже днем местами могут пройти кратковременные дожди.
Перелом в погоде наступит в субботу, 13 июня. К региону подберется атмосферный фронт с запада. Ожидаются ливни, грозы и град. При этом температура начнет постепенно снижаться — днем в Москве будет уже плюс 26-28 градусов.
В воскресенье, 16 июня, зной окончательно отступит. Температура воздуха вернется к климатической норме — плюс 19-24 градуса. Аналогичная погода сохранится и в начале следующей недели.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что сладкие газированные напитки и пакетированные соки могут усиливать жажду вместо того, чтобы ее утолять. Поэтому в жаркую погоду рекомендуется выбирать обычную воду.
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