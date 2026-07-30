На ЗАЭС предотвратили удар по критически важной инфраструктуре станции

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 53 0

Дрон обнаружили рядом со зданием хранения транспортера для перевозки контейнеров с отработавшим ядерным топливом.

На Запорожской АЭС обезвредили беспилотник ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) предотвратили атаку беспилотника ВСУ с боевым зарядом на объект, связанный с хранением и транспортировкой отработавшего ядерного топлива. Об этом сообщила пресс-служба станции в канале в мессенджере МАКС.

Инцидент произошел в районе площадки сухого хранения отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ). Беспилотный летательный аппарат ВСУ обнаружили рядом со зданием хранения транспортера для перевозки контейнеров с отработавшим ядерным топливом. Боеприпас удалось своевременно обезвредить. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

В пресс-службе отметили, что атака представляла опасность из-за возможного повреждения специализированного транспортера. Это оборудование используется для выполнения операций с отработавшим ядерным топливом и не имеет аналогов.

По данным ведомства, повреждение транспортера могло бы осложнить проведение необходимых технологических процедур на станции и создать дополнительные риски для ее дальнейшей безопасной эксплуатации.

В заявлении подчеркнули, что сам факт удара по объекту, обеспечивающему обращение с отработавшим ядерным топливом, указывает на атаку на критически важную инфраструктуру Запорожской АЭС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. По данным следствия, автомобиль специалиста атаковали с помощью беспилотника на улице Энергетиков в Энергодаре. В результате удара погибли Яковлев и его водитель, еще один работник станции получил ранения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.86
0.50 90.88
0.67
Месяц огненной обезьяны: китайский гороскоп на август 2026 года

Последние новости

19:40
Павел Дуров* в реестре террористов и экстремистов: что дальше
19:28
Город во Франции сгорел дотла, пока пожарные спасали виллы звезд по соседству
19:20
Европейские футбольные сборные объявили бойкот турнирам ФИФА
19:15
Внучка убитого экс-мэра Самары узнавала у юриста схему действий при пропаже родных
19:05
Высокоточный удар по логистике: российские военные нанесли удар по четырем сухогрузам ВСУ
19:00
Месяц огненной обезьяны: китайский гороскоп на август 2026 года

Сейчас читают

Подосиновики, подберезовики, белые грибы в начале августа: как их правильно выбрать
Маленьким государствам выгоднее оставаться вне ЕС — спикер парламента Грузии
Павла Дурова* внесли в реестр террористов и экстремистов
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео