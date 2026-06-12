Иран пригрозил ударами по компаниям Илона Маска на Ближнем Востоке

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 50 0

Американские военные использовали Starlink для координации действий беспилотников и систем наблюдения.

Иран объявил войну компаниям Илона Маска на Ближнем Востоке

Фото: Reuters/Manuel Orbegozo

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Иран рассматривает все компании, связанные с американским триллионером Илоном Маском и его бизнесом на Ближнем Востоке, в рамках ответных мер против США, включая спутниковый интернет-сервис Starlink компании SpaceX. Об этом сообщило иранское государственное информационное агентство Fars.

Согласно публикации, источника, Иран нацелен на «все интересы, связанные с экономическими активами Илона Маска в Западной Азии», включая региональные наземные станции ​​Starlink, расположенные в Израиле, Катаре, Иордании, ОАЭ и Омане.

Объясняется это тем, что спутниковый интернет-сервис, поддерживающий высокотехнологичные боеприпасы, начиная от ударных беспилотников и заканчивая беспилотными разведывательными и ударными судами, сыграл ключевую роль в военных и связанных с бизнесменом компаний в операциях на водную инфраструктуру юга Исламской Республики.

Также Тегеран заявил, что оставляет за собой право атаковать любые объекты и активы, контролируемые компаниями Маска в регионе.

До этого иранская сторона обвиняла компанию в том, что она используется американскими военными для обеспечения связи, в том числе для координации действий беспилотников и систем наблюдения.

Как ранее писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп объявил об успехе переговоров с Тегераном, отменив при этом запланированные удары по Ирану. Он также сообщил о скором заключении мирного соглашения. Ожидается, что документы будут подписаны в ближайшие дни в Европе, а от лица США на встрече будет присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:03
Ольга Бузова экстренно госпитализирована в Москве
9:02
Трое жителей Татарстана ранены в результате атаки украинских БПЛА
9:00
Ледяной удар: чем опасна холодная вода в жару
9:00
Самодельная теплица-матрешка: как создать двойное тепло для рассады своими руками
9:00
Экстремальный парашютный прыжок ко Дню России состоялся в Москве
8:40
Троих шведов оштрафовали за бросание камней через границу Норвегии с Россией

Сейчас читают

Певец Серж выпустил поздравительный клип ко Дню России
Хозяева задали тон: Мексика уверенно победила ЮАР в первом матче ЧМ-2026
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео