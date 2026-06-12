Иран пригрозил ударами по компаниям Илона Маска на Ближнем Востоке

Иран рассматривает все компании, связанные с американским триллионером Илоном Маском и его бизнесом на Ближнем Востоке, в рамках ответных мер против США, включая спутниковый интернет-сервис Starlink компании SpaceX. Об этом сообщило иранское государственное информационное агентство Fars.

Согласно публикации, источника, Иран нацелен на «все интересы, связанные с экономическими активами Илона Маска в Западной Азии», включая региональные наземные станции ​​Starlink, расположенные в Израиле, Катаре, Иордании, ОАЭ и Омане.

Объясняется это тем, что спутниковый интернет-сервис, поддерживающий высокотехнологичные боеприпасы, начиная от ударных беспилотников и заканчивая беспилотными разведывательными и ударными судами, сыграл ключевую роль в военных и связанных с бизнесменом компаний в операциях на водную инфраструктуру юга Исламской Республики.

Также Тегеран заявил, что оставляет за собой право атаковать любые объекты и активы, контролируемые компаниями Маска в регионе.

До этого иранская сторона обвиняла компанию в том, что она используется американскими военными для обеспечения связи, в том числе для координации действий беспилотников и систем наблюдения.

Как ранее писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп объявил об успехе переговоров с Тегераном, отменив при этом запланированные удары по Ирану. Он также сообщил о скором заключении мирного соглашения. Ожидается, что документы будут подписаны в ближайшие дни в Европе, а от лица США на встрече будет присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс.

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