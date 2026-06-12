Трамп: США договорились с Ираном о завершении конфликта

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 23 0

На подписании вместо американского лидера будет вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

Когда США и Иран подпишут мирный договор — Трамп

Фото: Reuters/Dado Ruvic

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Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Президент США Дональд Трамп отменил запланированные на четверг удары по Ирану в связи с успехом переговоров с Тегераном, и заявил о скорейшем заключении выгодного для страны мирного соглашения. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Мы только что достигли отличных договоренностей о прекращении войны с Ираном», — сказал президент, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

По его словам, урегулирование вопроса будет решено в ближайшие несколько дней и, вероятно, на европейской территории. Кроме того, как отметил глава Белого дома, у США «есть соглашение, согласно которому у Ирана не будет ядерного оружия».

Американский лидер подчеркнул, что вместо него на подписании будем вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Предстоящее мировое соглашения одобрено не только Вашингтоном, но и Израилем, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром, Турцией, Пакистаном, Бахрейном, Кувейтом, Иорданией, Египтом и другими странами.

«Обсуждения и заключительные пункты были одобрены всеми заинтересованными сторонами <…> как в концептуальном, так и в детальном плане», — отметил глава Белого дома.

Как ранее писал 5-tv.ru, американский лидер заявил об отмене запланированных на 11 июня ударов США по Ирану. Он уточнил, что морская блокада при этом останется в силе до момента подписания окончательной сделки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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