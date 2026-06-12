Троих шведов оштрафовали за бросание камней через границу Норвегии с Россией

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 24 0

О подробностях инцидента рассказали в местной полиции.

Шведов оштрафовали за нарушение норвежско-российской границы

Фото: © РИА Новости/Павел Львов

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Норвежская полиция задержала троих граждан Швеции за то, что они бросали камни через границу с Россией. Об этом инциденте сообщил местный телеканал TV2.

Суд признал шведов виновными за нарушение государственной границы и назначил им штраф в размере восьми тысяч крон (около 60 тысяч рублей. — Прим. Ред.).

«Полиция получила уведомление о нарушении границы в 19:06 от Вооруженных сил», — сообщила журналистам руководитель миссии Мария Нильсен из полицейского округа Финнмарк.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов выяснили личности троих граждан Швеции, которые забросали камнями территорию Гренсе Якобсельв в Сер-Варангере, которая располагается между Норвегией и Россией. О том, с какой целью нарушители это сделали, не уточняется. В полиции добавили, что шведы сознались в содеянном, а также выплатили штрафы.

Телеканал уточнил, что законодательство королевства запрещает любые действия угрожающего характера, направленные в сторону государственной границы. В этот перечень входит, в том числе разговоры с людьми через границу.

Ранее 5-tv.ru писал, что на севере Норвегии, на острове Андейя, закрыли общественный туалет. Причиной стали опасения, связанные с возможной угрозой шпионской деятельности — из помещения открывается обзор на расположенную поблизости авиабазу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Троих шведов оштрафовали за бросание камней через границу Норвегии с Россией

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