В Госдуме назвали крайний срок, до которого надо оплатить услуги ЖКХ за май

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 63 0

Выходные в честь Дня России никак не сдвинут эту дату.

До какого числа в мае нужно заплатить за ЖКХ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Депутат Колунов: россияне могут оплатить услуги ЖКХ за май до 15 июня

Россияне могут оплатить услуги ЖКХ за май до 15 июня. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Собеседник агентства уточнил, что с 1 марта 2026 года был перенесен крайний срок оплаты услуг за ЖКХ. В связи с чем оплачивать платежку теперь можно до 15 числа каждого месяца. Май — не исключение.

Депутат подчеркнул, что государственный праздник — День России — никак не влияет на крайнюю дату оплаты, поскольку 15 июня — полноценный рабочий день. Сергей Колунов заверил, что россияне спокойно смогут внести плату за ЖКХ в понедельник, после всех праздников.

В 2026 году День России выпал на пятницу. В связи с чем 12, 13 и 14 июня были объявлены выходными. На работу гражданам, которые трудятся по стандартному графику, нужно выходить 15 числа, то есть в понедельник.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России началась сокращенная рабочая неделя в честь 12 июня. Однако те, кто будет работать в этот день, могут рассчитывать на прибавку к зарплате. Согласно Трудовому кодексу, работа в государственный выходной должна оплачиваться в двойном размере.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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