«Неожиданные союзники»: французы изъявили желание пополнить ряды ВС России

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Алена Куликова
Алена Куликова 30 0

Консул не уточнил точное количество таких людей.

Оранский рассказал о желании французов вступить в ВС РФ

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Björn Trotzki

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Генконсул Оранский сообщил, некоторые французы хотят пополнить ряды ВС РФ

Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский сообщил, что среди граждан Франции появились желающие воевать на стороне Вооруженных сил РФ. Такое заявление дипломат сделал в интервью «РИА Новости».

По словам Оранского, российские дипломаты в последнее время все чаще фиксируют не просто слова поддержки от простых жителей Франции, но и более конкретные намерения. Некоторые французы открыто говорят о готовности взять в руки оружие и вступить в ряды российских военных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в столицу на Смоленскую площадь прибыли послы Франции, Германии и Великобритании — обсуждать Украину и пути урегулирования конфликта. По итогам встречи в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что его прекращение возможно только путем устранения его первопричин. И пока в западных столицах этого не поймут, коллективные походы послов так и останутся пиар-трюком.

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