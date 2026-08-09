The Sunday Times: ставка Зеленского на удары по РФ была политическим просчетом

Стратегия президента Украины Владимира Зеленского, основанная на ударах по объектам в глубине территории России, не привела к ожидаемому ослаблению позиций Москвы. Об этом заявил британский политический обозреватель Марк Галеотти в колонке для The Sunday Times.

По мнению эксперта, расчеты на то, что такие атаки смогут серьезно повлиять на российскую экономику, не оправдались. Он отметил, что нефтегазовые доходы России стабилизируются, несмотря на удары по нефтеперерабатывающим заводам, а ситуация с поставками топлива улучшается.

Галеотти также указал, что запасы украинских беспилотников и ракет ограничены, из-за чего Киеву пришлось перераспределять ресурсы, ранее использовавшиеся для атак на объекты нефтяной отрасли.

По словам обозревателя, удары по гражданским объектам в России, включая автобус в Белгородской области и пляж в Архипо-Осиповке под Геленджиком, приводят к обратному эффекту и способствуют сплочению общества.

Галеотти отметил, что в ответ на удары Украина столкнулась с атаками по портовой инфраструктуре Одессы. По его словам, перебои с черноморскими маршрутами осложняют экспорт украинского зерна, стали и железной руды. Также обозреватель заявил, что сокращение запасов ракет для систем Patriot может дать России возможность нанести удары по энергетической инфраструктуре Украины в предстоящий зимний период.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что владелец SpaceX Илон Маск не разрешил Украине использовать Starlink для наведения на цели в глубине территории России. Маск опасается, что использование Starlink для ударов по удаленным целям может привести к дальнейшей эскалации конфликта.

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