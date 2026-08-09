В Сочи пятые сутки ищут пропавшего в реке подростка

Спасатели МЧС России пятые сутки продолжают поиски подростка, который пропал в реке в Сочи. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, ребенок 2012 года рождения исчез 5 августа в реке Сочи в Хостинском районе города-курорта. Для поиска организовали работы с участием Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и муниципальных спасателей.

Ранее местные СМИ сообщали, что мальчик мог нырнуть в горную реку в районе базы отдыха и после этого исчезнуть. К поискам также присоединились жители города.

Волонтеры работают вдоль течения реки, а также сооружают дамбу из мешков с речными камнями. Это необходимо, чтобы снизить скорость течения и облегчить проведение поисковых мероприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинградской области нашли тело пропавшего девятилетнего мальчика. Ребенка обнаружили 7 августа в озере Танковом в трех километрах от дома в Ломоносовском районе. По предварительным данным, смерть наступила в результате утопления. Известно, что ранее мальчик уже уходил из дома один, однако тогда его удалось быстро найти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.