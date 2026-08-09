«Не уважает никто»: Захарова назвала Японию предателем истории

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 151 0

Причиной стало замалчивание ситуации с атомными бомбардировками США Хиросимы и Нагасаки.

США высмеивают Японию из-за замалчивания истории

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Захарова уличила власти Японии в предательстве собственной истории

Американцы высмеяли японские власти за замалчивание истории атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя эпизод мультсериала «Южный парк».

По словам дипломата, в одной из сцен император Японии Акихито с гордостью показывает фотографию американского самолета Enola Gay, который сбросил атомную бомбу на Хиросиму. При этом в кабине вместо американских летчиков создатели мультфильма изобразили дельфина и кита.

«Цинично. Жестоко. По-западному», — написала Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что такой эпизод показывает отношение к тем, кто старается замалчивать сложные страницы собственной истории.

«Это вновь напоминает извечную истину, что предателей — в том числе истории, памяти, народа — не уважает никто», — заявила дипломат.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Захарова раскритиковала формулировки японских властей о годовщине атомной бомбардировки Нагасаки.

Представитель МИД РФ заявила, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити не указала страну, сбросившую атомную бомбу на город. Он заявил, что Нагасаки был уничтожен «одной атомной бомбой». Захарова сравнила такую формулировку с версией о том, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки якобы упали сами по себе.

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