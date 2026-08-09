Сборная России готовится к инженерно-космической олимпиаде в Пекине

Российская сборная завершает подготовку к Международной инженерно-космической олимпиаде, которая пройдет в Пекине с 13 по 17 августа. Участники команды рассказали 5-tv.ru о подготовке к соревнованиям.

Отбор в сборную проходил в три этапа: индивидуальный, парный и командный. После этого были сформированы основная и резервная команды. Подготовкой участников занимаются эксперты Центрального университета и «Роскосмоса».

Главный тренер сборной GFSSM и Центрального университета Анастасия Дунаева рассказала, что в рамках подготовки участники занимаются с преподавателями по разным направлениям, включая менеджмент и управление проектами.

«Это были преподаватели уже по менеджменту, где ребятам рассказывали о том, как необходимо проводить разработку, управлять ей, управлять командой, какие роли для этого нужны», — отметила Дунаева.

По ее словам, большое внимание уделяется английскому языку, поскольку задания, обсуждения и презентации на олимпиаде будут проходить именно на нем. Также участники проходят очную подготовку, где учатся взаимодействовать друг с другом, распределять обязанности и работать в команде.

Участница сборной России Анна Куцова отметила, что для успешного выступления необходимы знания английского языка, умение анализировать информацию, быстро находить решения, а также хорошая подготовка в области физики и инженерии.

Другой участник команды Егор Дрыгин сообщил, что всего в олимпиаде примут участие 50 человек: 10 представителей России и 40 участников из Китая. Командам предстоит совместно решать кейс, который станет известен непосредственно на месте проведения соревнований.

«Мы едем впервые от России, и я думаю, нам очень интересно посмотреть, что это такое, рассказать следующим, каково это было, где лучше, как выстроить подготовку, и, конечно, первое место — это базовый минимум, то, что мы хотим», — сказал Дрыгин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сборная России завоевала четыре золотые медали на Международной химической олимпиаде в Ташкенте. В соревновании приняли участие более 360 школьников из 93 стран. Абсолютным победителем олимпиады стал российский участник Арсений Гасаненко из Москвы.

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