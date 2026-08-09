Сборная России готовится к инженерно-космической олимпиаде в Пекине

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 98 0

Участники проходят обучение под руководством экспертов Центрального университета и «Роскосмоса».

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российская сборная завершает подготовку к Международной инженерно-космической олимпиаде, которая пройдет в Пекине с 13 по 17 августа. Участники команды рассказали 5-tv.ru о подготовке к соревнованиям.

Отбор в сборную проходил в три этапа: индивидуальный, парный и командный. После этого были сформированы основная и резервная команды. Подготовкой участников занимаются эксперты Центрального университета и «Роскосмоса».

Главный тренер сборной GFSSM и Центрального университета Анастасия Дунаева рассказала, что в рамках подготовки участники занимаются с преподавателями по разным направлениям, включая менеджмент и управление проектами.

«Это были преподаватели уже по менеджменту, где ребятам рассказывали о том, как необходимо проводить разработку, управлять ей, управлять командой, какие роли для этого нужны», — отметила Дунаева.

По ее словам, большое внимание уделяется английскому языку, поскольку задания, обсуждения и презентации на олимпиаде будут проходить именно на нем. Также участники проходят очную подготовку, где учатся взаимодействовать друг с другом, распределять обязанности и работать в команде.

Участница сборной России Анна Куцова отметила, что для успешного выступления необходимы знания английского языка, умение анализировать информацию, быстро находить решения, а также хорошая подготовка в области физики и инженерии.

Другой участник команды Егор Дрыгин сообщил, что всего в олимпиаде примут участие 50 человек: 10 представителей России и 40 участников из Китая. Командам предстоит совместно решать кейс, который станет известен непосредственно на месте проведения соревнований.

«Мы едем впервые от России, и я думаю, нам очень интересно посмотреть, что это такое, рассказать следующим, каково это было, где лучше, как выстроить подготовку, и, конечно, первое место — это базовый минимум, то, что мы хотим», — сказал Дрыгин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сборная России завоевала четыре золотые медали на Международной химической олимпиаде в Ташкенте. В соревновании приняли участие более 360 школьников из 93 стран. Абсолютным победителем олимпиады стал российский участник Арсений Гасаненко из Москвы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
82.17
0.76 94.84
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:09
Система ПВО отразила атаку еще пяти БПЛА на подлете к Москве
4:55
Первая помощь: что делать при отравлении арбузом или дыней
4:19
Средства ПВО ликвидировали восемь дронов ВСУ на подлете к Москве
3:50
В России с сентября изменятся правила приема на работу матерей с детьми
3:06
«Висел глаз на сухожилиях»: Бочкарева вспомнила жуткий случай из школьных лет
2:44
Названы регионы с самыми высокими средними пенсиями у работающих граждан

Сейчас читают

«Дачной амнистии» дали еще пять лет: подводные камни регистрации
Эльба в Германии обмелела и обнажила «камни голода»
«Всегда будут новые Вали Карнавал»: Боня раскритиковала культ молодости
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео