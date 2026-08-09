Дмитриев: социалисты-изгои подталкивают Европу к краю пропасти

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что социалисты в Евросоюзе подталкивают Европу к кризису. Об этом он написал в социальной сети X.

«На самом деле, социалистические изгои ЕС вместе подталкивают Европу к краю пропасти», — говорится в публикации Дмитриева.

В своем сообщении он прикрепил материал британской газеты The Telegraph о премьер-министре Испании Педро Санчесе. В статье говорится об изоляции политика на мировой сцене из-за миграционного кризиса в Сеуте и разногласий с НАТО на фоне отказа Испании увеличить расходы на оборону. Материал The Telegraph озаглавлен: «Испанский социалистический изгой подталкивает Европу к краю пропасти».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что публикация Кирилла Дмитриева с критикой миграционной политики ЕС и Великобритании набрала более миллиона просмотров в соцсети X. Глава РФПИ в своем сообщении назвал ситуацию в испанской Сеуте примером последствий европейской миграционной политики. Пост он сопроводил коллажем с изображением побережья Сеуты и картиной Томаса Коула «Разрушение».

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