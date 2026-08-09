Затмение уже близко: кому в России повезет увидеть удивительное явление

ИКИ РАН: солнечное затмение пройдет над северными регионами России

Россияне съедутся на край земли ради одного из самых долгожданных астрономических явлений — солнечного затмения, которое можно будет увидеть уже через несколько дней. Наблюдать его смогут жители северных и северо-западных регионов страны — от Чукотки до Санкт-Петербурга, Мурманска и Калининграда. Об особенностях предстоящего явления сообщили в ИКИ РАН.

Солнечное затмение начнется 12 августа в 18:35 по московскому времени с момента вступления полутени Луны на поверхность Земли. Полная фаза затмения начнется у северо-восточного берега Таймыра, после чего тень Луны пройдет вблизи Северного полюса, затем через Гренландию и Исландию направится в Испанию.

В России полную фазу увидеть практически не получится, однако частичное затмение будет доступно для наблюдения в северных и северо-западных районах страны при благоприятной погоде.

Максимальная фаза частичного затмения в европейской части России наступит 12 августа примерно в 20:50–21:00 по московскому времени. Наблюдать ее смогут только те, у кого Солнце в этот момент еще не скроется за горизонтом — к северо-западу от линии Калининград — Санкт-Петербург — Архангельск. В Москве увидеть получится только начало явления — примерно около 20:00–20:05 по московскому времени.

Специалисты напоминают, что для наблюдения за солнечным затмением необходимо использовать специальные солнечные очки или фильтры. Они должны снижать яркость света примерно в сто тысяч раз. Обычные солнцезащитные очки, закопченное стекло и рентгеновская пленка для таких наблюдений не подходят и могут повредить зрение.

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