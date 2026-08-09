Затмение уже близко: кому в России повезет увидеть удивительное явление

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 139 0

Небесное шоу затронет сразу несколько регионов страны.

Солнечное затмение 12 августа: где смотреть

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ИКИ РАН: солнечное затмение пройдет над северными регионами России

Россияне съедутся на край земли ради одного из самых долгожданных астрономических явлений — солнечного затмения, которое можно будет увидеть уже через несколько дней. Наблюдать его смогут жители северных и северо-западных регионов страны — от Чукотки до Санкт-Петербурга, Мурманска и Калининграда. Об особенностях предстоящего явления сообщили в ИКИ РАН.

Солнечное затмение начнется 12 августа в 18:35 по московскому времени с момента вступления полутени Луны на поверхность Земли. Полная фаза затмения начнется у северо-восточного берега Таймыра, после чего тень Луны пройдет вблизи Северного полюса, затем через Гренландию и Исландию направится в Испанию.

В России полную фазу увидеть практически не получится, однако частичное затмение будет доступно для наблюдения в северных и северо-западных районах страны при благоприятной погоде.

Максимальная фаза частичного затмения в европейской части России наступит 12 августа примерно в 20:50–21:00 по московскому времени. Наблюдать ее смогут только те, у кого Солнце в этот момент еще не скроется за горизонтом — к северо-западу от линии Калининград — Санкт-Петербург — Архангельск. В Москве увидеть получится только начало явления — примерно около 20:00–20:05 по московскому времени.

Специалисты напоминают, что для наблюдения за солнечным затмением необходимо использовать специальные солнечные очки или фильтры. Они должны снижать яркость света примерно в сто тысяч раз. Обычные солнцезащитные очки, закопченное стекло и рентгеновская пленка для таких наблюдений не подходят и могут повредить зрение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
82.17
0.76 94.84
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:40
Закон защищает: как вернуть деньги за неиспользованную подарочную карту
5:09
Система ПВО отразила атаку еще пяти БПЛА на подлете к Москве
4:55
Первая помощь: что делать при отравлении арбузом или дыней
4:19
Средства ПВО ликвидировали восемь дронов ВСУ на подлете к Москве
3:50
В России с сентября изменятся правила приема на работу матерей с детьми
3:06
«Висел глаз на сухожилиях»: Бочкарева вспомнила жуткий случай из школьных лет

Сейчас читают

«Дачной амнистии» дали еще пять лет: подводные камни регистрации
Эльба в Германии обмелела и обнажила «камни голода»
«Всегда будут новые Вали Карнавал»: Боня раскритиковала культ молодости
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео