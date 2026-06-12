Владимир Путин прислал венок на прощание с актрисой Людмилой Чурсиной

Президент России Владимир Путин прислал венок на прощание с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru, присутствовавший на церемонии.

Прощание с актрисой прошло в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Проводить актрису в последний путь пришли родные, близкие, коллеги и поклонники.

У гроба с Чурсиной выстроился целый ряд траурных венков: от семьи, от жителей Петербурга, от Александринского театра и ТЮЗа, на сцену которых она когда-то выходила.

Также цветы прислали: комитет по культуре Санкт-Петербурга, правительства города и России. Самым большим оказался венок из алых роз от Владимира Путина.

Похоронят актрису на Сестрорецком кладбище. Людмила Чурсина ушла из жизни 10 июня. Ей было 84 года. Артистка долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Людмила Чурсина до последнего не хотела рассказывать семье о том, что у нее рак. Злокачественную опухоль обнаружили осенью 2025 года.

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