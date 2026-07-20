Памяти Горшка: «КняZz» собрал фанатов в Петербурге с программой «Фокусник»

Андрей Князев собрал фанатов на концерт в память о Михаиле Горшеневе

В Петербурге накануне вспоминали музыканта, без которого невозможно представить российский рок — Михаила Горшенева, одного из основателей и лидера группы «Король и Шут».

Ледовый дворец вновь собрал фанатов легендарного коллектива. Концерт группы «КняZz» с тем самым репертуаром — уже традиция и долгожданное событие для фанатов. Выступление рассчитано как на давних поклонников группы, так и на тех, кто только открывает для себя мир «Короля и Шута».

Интересно, что каждый раз программа новая. В этом году — «Фокусник» — в честь одноименной песни с альбома «Театр демона» 2010 года. И звучат не только известные всем хиты, но и очень редкие композиции. Такие, как «Лес» 1992-го.

«Это песня очень символичная, потому что она была написана в первом эшелоне ранних хитов „Короля и Шута“, когда мы еще сидели на Ржевке у Михи дома, в квартире и придумывали наши первые песни для электрического альбома», — сказал лидер группы «КняZz» Андрей Князев.

Атмосферу вечера создали анимации, которые оживили персонажей песен группы. Образы Андрей Князев разработал в тесном сотрудничестве с остальными участниками группы.

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