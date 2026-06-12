Людмилу Чурсину похоронили на Сестрорецком кладбище Санкт-Петербурга

Актриса долгое время боролась с онкологическим заболеванием, но недуг все же победил. Сердце артистки остановилось 10 июня.
Фото: © РИА Новости/Артем Пряхин
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Народную артистку СССР Людмилу Чурсину похоронили на Сестрорецком кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru, присутствовавший на церемонии.
Прощание прошло в Спасо-Преображенском соборе, после чего гроб с телом артистки отвезли на Сестрорецкое кладбище, где Чурсину и придали земле.
Проводить в последний путь звезду советского и российского кино пришли родные, близки, коллеги и поклонники актрисы.
Сердце Людмилы Чурсиной остановилось 10 июня. Ей было 84 года. Артистка боролась с онкологическим заболеванием. Этот недуг у нее диагностировали осенью 2025 года. Однако плохую новость она не хотела рассказывать семье.
На счету актрисы более 100 ролей в кино. Кроме того, она много лет отдала театральной сцене.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с Людмилой Чурсиной. Также цветы были от жителей Санкт-Петербурга, комитета по культуре Северной столицы и правительства России.
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