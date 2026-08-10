Система ПВО отразила атаку еще пяти БПЛА на подлете к Москве

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 145 0

Число сбитых на подлете к столице дронов увеличилось.

Сколько беспилотников сбили в Москве сегодня 10 августа

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще пять вражеских дронов, летевших в направлении Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава города Сергей Собянин.

«Уничтожены еще пять беспилотников, летевших на Москву», — написал столичный мэр.

Градоначальник отметил, что на месте падения частей сбитых летательных аппаратов находится представители экстренных служб.

До этого Собянин рассказал о перехвате и нейтрализации восьми беспилотников противника. Таким образом, число сбитых на подлете к столице БПЛА ВСУ возросло до 13.

Кроме того, 9 августа мэр писал об уничтожении пяти дронов на подлете к городу. Всего в тот день системы ПВО сбили восемь запущенных боевиками летательных аппаратов.

Киевский режим продолжает попытки ударить по Москве с помощью дронов. При этом власти города отмечают, что все действия противника успешно отражаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал об увеличении количества жертв в результате атаки беспилотников ВСУ на Белгород ночью 9 августа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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