Система ПВО отразила атаку еще пяти БПЛА на подлете к Москве
Число сбитых на подлете к столице дронов увеличилось.
Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще пять вражеских дронов, летевших в направлении Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава города Сергей Собянин.
«Уничтожены еще пять беспилотников, летевших на Москву», — написал столичный мэр.
Градоначальник отметил, что на месте падения частей сбитых летательных аппаратов находится представители экстренных служб.
До этого Собянин рассказал о перехвате и нейтрализации восьми беспилотников противника. Таким образом, число сбитых на подлете к столице БПЛА ВСУ возросло до 13.
Кроме того, 9 августа мэр писал об уничтожении пяти дронов на подлете к городу. Всего в тот день системы ПВО сбили восемь запущенных боевиками летательных аппаратов.
Киевский режим продолжает попытки ударить по Москве с помощью дронов. При этом власти города отмечают, что все действия противника успешно отражаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал об увеличении количества жертв в результате атаки беспилотников ВСУ на Белгород ночью 9 августа.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
56%
Нашли ошибку?