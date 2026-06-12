Людмилу Чурсину проводили в последний путь под аплодисменты и крики «Браво!»

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Алена Куликова
Алена Куликова Эксклюзив 63 0

Среди пришедших были родные актрисы, ее близкие друзья, коллеги по сцене и простые поклонники ее творчества.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Народную артистку СССР Людмилу Чурсину проводили в последний путь под аплодисменты и крики «Браво!», сообщил корреспондент 5-tv.ru, присутствовавший на церемонии.

Событие состоялось в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, куда пришли десятки людей. Среди них — семья Чурсиной, ее друзья, а также артисты, с которыми она работала, и простые зрители.

У гроба выстроился ряд траурных венков: от родных, от жителей Петербурга, от Александринского театра и ТЮЗа — на сцены этих театров артистка когда-то выходила. После завершения церемонии тело Чурсиной предали земле на Сестрорецком кладбище.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин прислал венок на прощание с народной артисткой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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