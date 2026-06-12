«Человек-эпоха»: в театре Российской Армии вспомнили характер Чурсиной

Директор театра Российской Армии Авимская: Людмил Чурсина завораживала зрителей

Народная артистка СССР Людмила Чурсина обладала редким даром завораживать зрителей со сцены. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала директор Центрального академического театра Российской Армии и депутат Московской городской Думы Милена Авимская на церемонии прощания.

«Человек-эпоха. Людмила Алексеевна, безусловно, была настоящей звездой в полном смысле этого слова», — сказала Авимская.

По ее словам, Чурсина была не только яркой актрисой, но и человеком, которого сильно любили зрители и коллеги. Авимская отметила, что публика приходила в театр именно на спектакли с участием артистки, иногда по несколько раз в неделю.

«Она была очень красивая, она была очень яркая, очень умной, необыкновенно талантливой и сильно-сильно любимой людьми», — поделилась директор театра.

Чурсина служила в Театре Российской Армии 42 года. В театр, который тогда назывался Театром Советской армии, она пришла в 1984 году по приглашению народного артиста РСФСР Юрия Еремина. Первой большой работой стала роль Настасьи Филипповны в спектакле «Идиот».

«На роль Настасьи Филипповны, ее пригласил Юрий Иванович Еремин», — рассказала Авимская.

Она также вспомнила Чурсину как доброго, честного и внимательного человека. По словам Авимской, артистка любила людей, детей и часто приходила к коллегам с подарками.

«Людмила Алексеевна была очень светлым, добрым, честным и чистым человеком», — сказала она.

Отдельно Авимская подчеркнула, что Чурсина была мужественным человеком. Актриса ездила в Афганистан и Чернобыль, а после начала специальной военной операции на Украине одной из первых согласилась записывать обращения и поздравления для российских бойцов.

«Наш театр всегда на передовой. Людмила Алексеевна всегда была там. Где тяжелая ситуация в нашей стране», — добавила директор театра.

По словам Авимской, сила Чурсиной как актрисы особенно раскрывалась на сцене. Она видела, как артистка удерживала внимание зала и как зрители реагировали на ее игру.

«Я могу сказать, что завораживала она со сцены невероятно зрителей. Это я видела, чувствовала», — поделилась она.

Сердце Людмилы Чурсиной остановилось 10 июня. Артистке было 84 года. Она долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года. В детстве она мечтала стать балериной, однако в 1959 году поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина. В кино актриса дебютировала еще студенткой. Она сыграла Зою в фильме «Когда деревья были большими» в 1961 году. Всего на счету Чурсиной более 100 ролей в кино, а значительную часть жизни она посвятила театральной сцене.

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