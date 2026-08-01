Средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ на подлете к Москве
На месте падения обломков работают экстренные службы.
Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре дрона ВСУ, которые летели в сторону Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.
«Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Незалежная применяет не только дроны, но и использует ракеты.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
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