Средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ на подлете к Москве

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 726 0

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Атака беспилотников ВСУ на Москву 1 августа — новости

Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре дрона ВСУ, которые летели в сторону Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Незалежная применяет не только дроны, но и использует ракеты.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака

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