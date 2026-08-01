Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре дрона ВСУ, которые летели в сторону Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Незалежная применяет не только дроны, но и использует ракеты.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.