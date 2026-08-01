Гигантская «ядерная» акула у берегов Нью-Йорка породила теории о мутантах

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 65 0

Хищница нападает на крупных морских животных у побережья Лонг-Айленда, США.

Почему акулу у берегов Лонг-Айленда назвали ядерной

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гигантская ядерная акула у берегов Нью-Йорка породила теории о мутантах

У побережья Лонг-Айленда в Нью-Йорке объявилась гигантская акула-мако. Ее длина составляет около 3,5 метров, испуганные жители района прозвали ее Акулозиллой. О появлении монстра сообщили журналисты Daily Mail. Хищница напала на горбатого кита, оставив на его теле след длиной 56 сантиметров, а также атаковала серого тюленя и 180-килограммового тунца.

Морской биолог Крейг О’Коннелл, участвовавший, выдвинул теорию о возможной генетической мутации акулы из-за ядерных отходов. По его словам, в конце 1960-х годов в каньоне Хадсон сбросили 15 тысяч бочек с такими отходами, а через десять лет выяснилось, что все емкости протекают.

«Если животные подвергаются воздействию ядерных отходов, это может привести к генетическим мутациям и аномальному росту. Если этот хищник генетически модифицирован, он может быть быстрее, сильнее и опаснее любого другого хищника на Земле», — заявил О’Коннелл.

Биолог охотился на акулу, чтобы собрать образцы тканей для тестирования уровня радиоактивного воздействия. О’Коннелл также отметил, что побережье Нью-Йорка и раньше славилось гигантскими акулами-мако, которые могут вырастать до 4,3 метра в длину, но они были полностью выловлены. Теперь, по его словам, есть вероятность возвращения хищников.

Результаты испытаний не выявили доказательств радиоактивности Акулозиллы. По мнению ученых, особь, скорее всего, была беременной самкой мако с исключительно быстрыми охотничьими навыками. Исследования показали, что этот участок на берегу Лонг-Айленда стал местом размножения акул данного вида, а самки охотятся, чтобы прокормить детенышей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Филиппинах рыбаку пришлось отбиваться от осьминога. Моллюск атаковал человека, что случается крайне редко. Известны случаи, когда осьминоги перекрывали дыхание дайверам. Отцепить осьминога от лица сложно: на его щупальцах сотни мощных присосок, позволяющих даже небольшим особям удерживать грузы весом в несколько десятков килограммов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.46
-0.40 91.19
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:33
«Ждут победы»: как проходит Международный кубок по пляжному футболу в Москве
7:17
«Видят жизнь через экран»: Билан раскритиковал молодежь за любовь к телефонам
7:00
«Сохранять чуткость к внутреннему голосу»: Аскар Ильясов дал совет молодежи
7:00
Что изменится в жизни россиян с 1 августа 2026 года
6:41
Саблист Павел Граудынь привез в Россию золотую медаль ЧМ по фехтованию
6:20
«Мы должны зарабатывать»: московские театры жалуются на нехватку денег

Сейчас читают

Что можно и что нельзя теперь делать в Telegram
Крылатое шоу: огромная бабочка чуть не унесла Билана со сцены на концерте
Второй тур РПЛ-2026/27: «Спартак» едет в Грозный, «Динамо» попробует распечатать «Балтику»
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео