Гигантская ядерная акула у берегов Нью-Йорка породила теории о мутантах

У побережья Лонг-Айленда в Нью-Йорке объявилась гигантская акула-мако. Ее длина составляет около 3,5 метров, испуганные жители района прозвали ее Акулозиллой. О появлении монстра сообщили журналисты Daily Mail. Хищница напала на горбатого кита, оставив на его теле след длиной 56 сантиметров, а также атаковала серого тюленя и 180-килограммового тунца.

Морской биолог Крейг О’Коннелл, участвовавший, выдвинул теорию о возможной генетической мутации акулы из-за ядерных отходов. По его словам, в конце 1960-х годов в каньоне Хадсон сбросили 15 тысяч бочек с такими отходами, а через десять лет выяснилось, что все емкости протекают.

«Если животные подвергаются воздействию ядерных отходов, это может привести к генетическим мутациям и аномальному росту. Если этот хищник генетически модифицирован, он может быть быстрее, сильнее и опаснее любого другого хищника на Земле», — заявил О’Коннелл.

Биолог охотился на акулу, чтобы собрать образцы тканей для тестирования уровня радиоактивного воздействия. О’Коннелл также отметил, что побережье Нью-Йорка и раньше славилось гигантскими акулами-мако, которые могут вырастать до 4,3 метра в длину, но они были полностью выловлены. Теперь, по его словам, есть вероятность возвращения хищников.

Результаты испытаний не выявили доказательств радиоактивности Акулозиллы. По мнению ученых, особь, скорее всего, была беременной самкой мако с исключительно быстрыми охотничьими навыками. Исследования показали, что этот участок на берегу Лонг-Айленда стал местом размножения акул данного вида, а самки охотятся, чтобы прокормить детенышей.

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