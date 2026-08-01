Армия России за июль освободила 32 населенных пункта в зоне спецоперации

Под контроль российских военных перешли, в том числе, 12 населенных пунктов в Харьковской области и 11 в ДНР.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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За июль в зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские военнослужащие освободили 32 населенных пункта. Об этом говорят данные Министерства обороны РФ.
Наибольшее число зачищенных от националистов населенных пунктов — 12 — в Харьковской области, 11 — в Донецкой Народной Республике (ДНР), четыре — в Сумской области, три — в Днепропетровской и два — в Запорожской области.
Накануне представители Минобороны рассказали об освобождении поселка Стенки в ДНР. Его взяли подразделения «Южной» группировки войск. Они нанесли ущерб живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных и горно-штурмовой бригад ВСУ. Кроме того, бойцы из группировки войск «Север» установили контроль над Веровкой в Харьковской области.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин обратился к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Ее целями были названы демилитаризация и денацификация Украины. Путин подчеркнул, что киевский режим возобновил интенсивные обстрелы жилых районов Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР.
Поскольку Киев отказался от дипломатического пути урегулирования конфликта, Москва приняла решение оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам, которые в сентябре 2022-го вошли в состав РФ. США, страны Европейского союза и НАТО назвали СВО «вторжением» и начали оказывать военную и финансовую помощь правительству Украины.
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