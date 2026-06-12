Пашинян поздравил Россию с праздником и призвал укреплять связи через диалог

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Алена Куликова
Алена Куликова 31 0

Министр Армении заявил, что разносторонние связи между народами двух стран будут и впредь способствовать развитию сотрудничества.

Пашинян направил поздравительное послание президенту РФ

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России. Текст обращения опубликовали на официальном сайте армянского правительства.

В своем поздравлении Пашинян заявил об уверенности в том, что разносторонние связи между народами двух стран и их взаимная готовность вести открытый и конструктивный диалог будут и впредь способствовать развитию сотрудничества.

По словам премьера, такой разговор должен строиться на уважении суверенитета и государственных интересов друг друга. Это, как считает армянский лидер, позволит использовать весь потенциал взаимодействия между Арменией и Россией.

Пашинян подчеркнул, что День России символизирует ответственность граждан РФ за будущее своей страны и их стремление самостоятельно определять путь государственного развития.

«Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, благополучия и успехов в государственной деятельности, а народу России — добра и процветания», — завершил поздравление Никол Пашинян.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что блок Самвела Карапетяна «Сильная Армения» потребует аннулировать итоги парламентских выборов в Армении.

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