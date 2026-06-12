Сплоченность и патриотизм — главные ценности российского народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения вручения золотых медалей «Герой Труда», которая прошла в Кремле 12 июня.

В ходе своей речи глава государства сказал, что в нашей стране День России — всегда отмечается с теплом и гордостью.

«Глубокое личное восприятие России — в характере нашего народа, для которого сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями», — подчеркнул Путин.

Российский лидер также отметил, что именно благодаря этим двум фундаментальным вещам народ России всегда преодолевал все трудности, а также каждый раз побеждал врагов на поле боя. Кроме того, как отметил президент РФ, сплоченность и патриотизм являются основой для созидания страны, а также сохранения ее исторического и культурного наследия.

Помимо этого, в ходе церемонии в Кремле Владимир Путин сказал, что Господь всегда с Россией.

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