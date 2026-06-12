Били и таскали за волосы: в Пятигорске на фельдшера напали родственники пациента

В Пятигорске на фельдшера напали родственники пациента

В Пятигорске родственники пациентки напали на работников скорой помощи во время вызова. Пострадавшая фельдшер Райме в беседе с 5-tv.ru подробно рассказала, как обычный осмотр женщины перерос в конфликт, а затем — в драку.

По словам медика, помощь потребовалась женщине, которой стало плохо после поминок. Когда бригада прибыла на место, пациентка находилась во дворе частного дома в окружении нескольких родственников.

Фельдшер и ее напарник смогли провести первичный осмотр, измерить давление, уровень сахара в крови и другие показатели, однако близкие женщины постоянно вмешивались в работу врачей и требовали немедленной помощи.

© РИА Новости/ Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

Райме рассказала, что родственники сообщили о недавнем употреблении алкоголя пациенткой и эпизоде кратковременной потери сознания. Медики решили снять кардиограмму, однако и здесь столкнулись с сопротивлением. Женщину пришлось переносить в дом, где она во время процедуры срывала электроды и мешала обследованию.

После осмотра фельдшеры пришли к выводу, что угрозы жизни нет, но рекомендовали госпитализацию из-за обморока и алкогольного опьянения средней степени тяжести. Именно после этого ситуация начала стремительно накаляться.

Как утверждает Райме, родственники отказались предоставлять документы пациентки и начали грубо разговаривать с медиками. Когда фельдшер подготовила бланк отказа от госпитализации для подписи, одна из женщин попыталась выхватить у нее планшет и медицинские документы.

Фельдшер начала фиксировать инцидент на камеру. Конфликт быстро перешел в открытую агрессию. По словам пострадавшей, присутствующие стали оскорблять ее и требовать удалить видеозапись произошедшего. Затем в комнату вошли еще несколько человек.

«Они меня зажали в угол, схватили за волосы, повалили на пол, и к ним подключилась еще одна женщина и мужчина. Они начали меня просто хаотично бить руками по голове, по шее, по спине. Также продолжали меня таскать за волосы. И в это время они моего напарника двое женщин и мужчина удерживали», — рассказала Райме.

Медикам удалось вырваться лишь спустя некоторое время. Райме вспоминает, что дверь дома удерживали и не выпускали бригаду, требуя удалить видео. В итоге напарник девушки вышиб дверь и крикнул ей: «Беги!».

В результате нападения фельдшер получила серьезные травмы. Врачи диагностировали у нее ушиб правой почки, ушиб грудной клетки, повреждения мягких тканей затылка, а также многочисленные ссадины и гематомы на руках.

В пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю сообщили, что заявление от пострадавшей уже зарегистрировано. Сотрудники полиции доставили в отдел двух жителей дома, которые, предположительно, участвовали в конфликте. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и причины потасовки. Кроме того, ведется работа по установлению остальных участников инцидента.

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