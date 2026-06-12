Композитор Владимир Сапожников и его супруга погибли в ДТП в Петербурге

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 68 0

Авария произошла на железнодорожном переезде возле станции Лисий Нос.

В ДТП погиб композитор Владимир Сапожников

Фото: Белинский Юрий/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В результате автомобильной аварии в Санкт-Петербурге погибли советский и российский композитор, педагог и музыкальный деятель Владимир Сапожников и его супруга, музыковед Лариса Воронцовская. Об этом сообщил телеканал «78».

Трагедия произошла после концерта, когда музыканты возвращались домой. За рулем автомобиля находилась 74-летняя Лариса Воронцовская. Композитор от полученных травм скончался на месте. Женщина получила тяжелые травмы и была экстренно доставлена в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

Как позднее сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, ДТП произошло на железнодорожном переезде возле станции Лисий Нос. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожные пути перед приближающейся электричкой. Машинист попытался предотвратить аварию и экстренно затормозил, однако столкновения избежать не удалось.

Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Екатеринбурге пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, а затем вылетел на тротуар и протаранил толпу людей. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе и девятилетняя девочка. Кроме того, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:48
«Бурдж-Халифа» в Дубае засиял цветами флага России
22:22
Закон обязывает? Можно ли получить экстренную помощь в частной клинике
22:19
Композитор Владимир Сапожников и его супруга погибли в ДТП в Петербурге
21:59
Путин назначил Александра Матвеева новым руководителем канцелярии президента
21:39
Били и таскали за волосы: в Пятигорске на фельдшера напали родственники пациента
21:12
Новое лицо за полтора миллиона рублей? Хирург оценил преображение Киркорова

Сейчас читают

Утонула в цветах, а рядом — сестра: как выглядит могила Людмилы Чурсиной
Аплодисменты, слезы и артиллерийский салют: как прошли похороны Людмилы Чурсиной
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых
Наследство бездетной Людмилы Чурсиной: кому достанется имущество знаменитой актрисы

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео