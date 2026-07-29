Пьяная слава: петербуржец выпал из машины на полном ходу

Петербуржец выпал из машины на полном ходу

Трагедией едва не закончилась вылазка на природу компании друзей из Петербурга. Во время скоростных заездов по пересеченной местности с алкоголем в руках один из участников просто вывалился из машины.

Как рассказал сам главный герой видео, он отделался царапинами, а вот ролик с моментом падения стал вирусным. Он набрал в соцсетях уже больше семи миллионов просмотров. Но мы советуем не повторять такое, тем более ради сомнительной славы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Красноярском крае 17-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения стал виновником смертельного ДТП.

Подросток управлял автомобилем без водительских прав и столкнулся с пешеходами. В результате аварии погибли двое жителей региона в возрасте 46 и 35 лет — они скончались до приезда скорой помощи. Кроме того, с травмами был госпитализирован 20-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2109.

На несовершеннолетнего водителя составлены административные протоколы на сумму более 47 тысяч рублей.

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