Пьяная слава: петербуржец выпал из машины на полном ходу

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Момент попал на видео: ролик завирусился и собрал миллионы просмотров.

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Thales Antonio; 5-tv.ru

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Петербуржец выпал из машины на полном ходу

Трагедией едва не закончилась вылазка на природу компании друзей из Петербурга. Во время скоростных заездов по пересеченной местности с алкоголем в руках один из участников просто вывалился из машины.

Как рассказал сам главный герой видео, он отделался царапинами, а вот ролик с моментом падения стал вирусным. Он набрал в соцсетях уже больше семи миллионов просмотров. Но мы советуем не повторять такое, тем более ради сомнительной славы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Красноярском крае 17-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения стал виновником смертельного ДТП.

Подросток управлял автомобилем без водительских прав и столкнулся с пешеходами. В результате аварии погибли двое жителей региона в возрасте 46 и 35 лет — они скончались до приезда скорой помощи. Кроме того, с травмами был госпитализирован 20-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2109.

На несовершеннолетнего водителя составлены административные протоколы на сумму более 47 тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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